Глоба сообщил, какие неудачи поджидают людей 4 ноября: «Скандальные и нестабильные энергии»

Астролог Богдан Глоба — сын Тамары и Павла Глобы. Он давно пошел по родительским стопам и теперь регулярно выступает с астропрогнозами для своей публики в соцсетях, предупреждая о важных вехах и событиях на пути.
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На рубеже октября и ноября Глоба-младший предрекал неделю проверок на прочность. Наступающие выходные — не время расслабляться, поскольку шлейф коридора затмений еще продолжается, а кризисы кругом так быстро не проходят.
В субботу, 4 ноября, следует быть осторожными во всех делах. Лучше сохранять нейтралитет и углубиться внутрь себя. Поскольку высоки риски неудач.
«Взрывная суббота несет скандальные и нестабильные энергии. Постарайтесь провести время на нейтральной волне. Поработайте с внутренним миром. Знакомства и переговоры неудачны», — объяснил у себя в Телеграм астролог.