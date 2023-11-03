Глоба сообщил, какие неудачи поджидают людей 4 ноября: «Скандальные и нестабильные энергии»

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На рубеже октября и ноября Глоба-младший предрекал неделю проверок на прочность. Наступающие выходные — не время расслабляться, поскольку шлейф коридора затмений еще продолжается, а кризисы кругом так быстро не проходят.

В субботу, 4 ноября, следует быть осторожными во всех делах. Лучше сохранять нейтралитет и углубиться внутрь себя. Поскольку высоки риски неудач.