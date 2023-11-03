«Необходимо отказаться от стабильности»: Володина дала прогноз на 3 ноября

«Для того, чтобы достичь цели, необходимо отказаться от удовольствий и стабильности. Классический случай, когда хорошо оплачиваемая и уважаемая работа не радует. Но и развязаться с ней легко не получается: квартплату и расходы на детей никто не отменял.

Ситуация выглядит безвыходной, на первый взгляд. Это эффект оппозиции, аспекта, который заставляет думать глубже, терпеть, мудреть», - разъяснила Володина.

При этом, астролог призвала не идти по чьим-то стопам, потому что так успеха не найти, а следовать своим уникальным путем проб и ошибок.