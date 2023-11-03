«Необходимо отказаться от стабильности»: Володина дала прогноз на 3 ноября

Астролог Василиса Володина на первые числа ноября передавала прогноз о том, что обилие неприятных новостей будет нарастать. В личной жизни начнет пробиваться наружу подавленная агрессия. Обострятся конфликты, в основном из-за денег или ревности. Причем, пока это только начало, и дальше ком будет нарастать.
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3 ноября, в пятницу, Володина предупредила – придется жертвовать чем-то, если хочется достижения целей.
«Для того, чтобы достичь цели, необходимо отказаться от удовольствий и стабильности. Классический случай, когда хорошо оплачиваемая и уважаемая работа не радует. Но и развязаться с ней легко не получается: квартплату и расходы на детей никто не отменял.
Ситуация выглядит безвыходной, на первый взгляд. Это эффект оппозиции, аспекта, который заставляет думать глубже, терпеть, мудреть», - разъяснила Володина.
При этом, астролог призвала не идти по чьим-то стопам, потому что так успеха не найти, а следовать своим уникальным путем проб и ошибок.