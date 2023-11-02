Овны, Тельцы, Близнецы и Раки, узнайте свое предназначение: миссия на Земле по знаку зодиака

Зодиакальный круг. Фото: Global Look Press

У каждого на Земле есть своя миссия и предназначение.

Астрологи говорят, что миссия человека и его предназначение зависят от того, под каким знаком зодиака он родился.

Так, Овны появляются на свет, чтобы действовать и вести за собой людей. Отличительная черта представителей этого знака зодиака — неукротимость. Овнам удается все, что связано с необходимостью быстро принимать решения.

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Миссия Тельцов — доводить до конца любые дела. Представители этого знака зодиака обладают цельным и уравновешенным характером и могут спокойно и уверенно идти к своим целям.

Миссия Близнецов — делиться своими знаниями. Те, в чьем окружении есть Близнецы, отлично осведомлены о том, какой у них широкий кругозор и энциклопедические знания. С Близнецами никогда не бывает скучно, поскольку они стремятся к знаниям и с удовольствием делятся ими с другими.

Миссия Раков поддерживать и одобрять людей, которые падают духом. Это добрые и открытые люди, которые всегда воспринимают проблемы окружающих, как свои.

По материалам gurni.ru

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