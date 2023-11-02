Самый бурный в Зодиаке и круге года: Тамара Глоба сделала прогноз на ноябрь — период самых значимых перемен

Астролог Тамара Глоба охарактеризовала ноябрь, месяц Скорпиона, как самый бурный и активный в Зодиаке и круге года.

«Люди, рожденные в месяц, управляемый Марсом и Плутоном, тоже обладают мощным сильным характером, который любит преодолевать трудности. Любят гармонию стремятся к ней, но жизнь свою часто выстраивают в период преодоления, когда приходит время перемен; стремятся обновить мир и жизнь», - отметила Тамара Глоба.