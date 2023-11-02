Самый бурный в Зодиаке и круге года: Тамара Глоба сделала прогноз на ноябрь — период самых значимых перемен

Солнце на закате в ноябре. Фото: Global Look Press

Тамара Глоба предзнаменовала природные катаклизмы.

Астролог Тамара Глоба охарактеризовала ноябрь, месяц Скорпиона, как самый бурный и активный в Зодиаке и круге года.

«Люди, рожденные в месяц, управляемый Марсом и Плутоном, тоже обладают мощным сильным характером, который любит преодолевать трудности. Любят гармонию стремятся к ней, но жизнь свою часто выстраивают в период преодоления, когда приходит время перемен; стремятся обновить мир и жизнь», - отметила Тамара Глоба.

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Тамара Глоба добавила, что именно с ноября наступает полугодие самых значимых перемен.

В ноябре же высока вероятность природных катаклизмов.

«Ноябрь – месяц небесных вод. Месяц Скорпиона принесет события, которые касаются наводнений, землетрясений и активных проблем, связанных с природой. Повышенное внимание в дорогах. Возникнут трудности, сбои, которые касаются Интернет-связи, телефонии, коммуникаций», - предупредила астролог Тамара Глоба.

По материалам kp.ru

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