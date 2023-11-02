Тамара Глоба предрекла обогащение трем знакам зодиака в ноябре: держите карман шире

Прошедшее в конце октября лунное затмение еще 2 недели будет оказывать влияние на людей. Астролог Тамара Глоба рекомендует каждому поберечься, быть бдительнее в дорогах и поберечь себя, следить за деньгами.

А вот трем знакам зодиака можно расслабиться. Их происходящее не коснется, они как будто под некой защитой. Более того, в конце осени их ждет удача в финансовой сфере. Речь идет про Тельцов, Дев и Скорпионов.

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К примеру, Девам Глоба предрекает победу над трудностями и неурядицами в финансах, делах и отношениях. В ноябре их ждут новые знакомства и проекты, которые принесут вскоре успех в деньгах, который продлится даже в следующем году.

Скорпионы пожнут богатые плоды своего труда в конце ноября, если продолжат трудиться всю первую декаду месяца и не станут поддаваться соблазнам и тратам, окружающим их. Успех придет в карьере и финансах.

Тельцов ждет успех, хотя может показаться, что все наоборот – карьерных перспектив нет, повышения зарплат тоже. Все изменится в одночасье, если сорвется проект. Надо отпустить, и на смену ему придут события, которые обеспечат триумф.

По материалам сайта "Экспресс-газета"