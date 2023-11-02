Самое время воплощать задуманное: Володина дала прогноз на 2 ноября

На 2 ноября Володина предрекла исполнение задуманного всем людям. Какими бы ни были грандиозными планы или идеи, они найдут воплощение. И взаимоподдержка будет сопутствовать этому процессу в любых ситуациях.

«Масштабные идеи легко встречаются с возможностями. Опытные профессионалы лояльны к задору стажеров. Родители готовы поддержать сумасбродства подростков, да и последние так логично и вдохновенно презентуют старшим свои затеи, что, аргументов против не остается», - пишет в Телеграм-канале Володина.