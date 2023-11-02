Самое время воплощать задуманное: Володина дала прогноз на 2 ноября

Астролог и телеведущая Василиса Володина регулярно дает прогнозы на ближайшее будущее, стараясь делать акцент на положительных моментах. Она даже завела отдельную рубрику только хороших новостей, чтобы совсем не упоминать про негатив.
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На 2 ноября Володина предрекла исполнение задуманного всем людям. Какими бы ни были грандиозными планы или идеи, они найдут воплощение. И взаимоподдержка будет сопутствовать этому процессу в любых ситуациях.
«Масштабные идеи легко встречаются с возможностями. Опытные профессионалы лояльны к задору стажеров. Родители готовы поддержать сумасбродства подростков, да и последние так логично и вдохновенно презентуют старшим свои затеи, что, аргументов против не остается», - пишет в Телеграм-канале Володина.