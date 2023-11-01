К Близнецам вернутся бывшие, а Львам сообщат о пополнении в семье: Тамара Глоба предзнаменовала события в ноябре

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Тамара Глоба сделала прогноз на предпоследний месяц года.

Астролог Тамара Глоба, известная точностью своих прогнозов, рассказала, каким выдастся ноябрь для представителей разных знаков зодиака.

Судя по расположению небесных светил, предпоследний месяц года обещает быть во многом удачным в личных делах.

Белая полоса для Близнецов начнется со второй декады ноября. Вернутся старые партнеры, которые когда-то любили вас. Особенно волнительным в плане личных отношений выдастся конец месяца. Продвигаться вперед будете благодаря тому, что прислушаетесь к мнению других людей. Важную роль сыграет женщина.

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Львам в ноябре обещаны новые встречи и знакомства. Но вероятен также и возврат отношений с людьми, которых вы знали раньше. Возможны новости о пополнении в семействе.

Третья декада ноября принесет успехи, которые касаются спорта, бурной деятельности, возможностей, которые откроют для вас перспективы зимы.

По материалам kp.ru

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