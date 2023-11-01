К Близнецам вернутся бывшие, а Львам сообщат о пополнении в семье: Тамара Глоба предзнаменовала события в ноябре

Львам в ноябре обещаны новые встречи и знакомства. Но вероятен также и возврат отношений с людьми, которых вы знали раньше. Возможны новости о пополнении в семействе.

Третья декада ноября принесет успехи, которые касаются спорта, бурной деятельности, возможностей, которые откроют для вас перспективы зимы.

По материалам kp.ru