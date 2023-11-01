К Близнецам вернутся бывшие, а Львам сообщат о пополнении в семье: Тамара Глоба предзнаменовала события в ноябре

Астролог Тамара Глоба, известная точностью своих прогнозов, рассказала, каким выдастся ноябрь для представителей разных знаков зодиака.
Судя по расположению небесных светил, предпоследний месяц года обещает быть во многом удачным в личных делах.
Белая полоса для Близнецов начнется со второй декады ноября. Вернутся старые партнеры, которые когда-то любили вас. Особенно волнительным в плане личных отношений выдастся конец месяца. Продвигаться вперед будете благодаря тому, что прислушаетесь к мнению других людей. Важную роль сыграет женщина.
Львам в ноябре обещаны новые встречи и знакомства. Но вероятен также и возврат отношений с людьми, которых вы знали раньше. Возможны новости о пополнении в семействе.
Третья декада ноября принесет успехи, которые касаются спорта, бурной деятельности, возможностей, которые откроют для вас перспективы зимы.
По материалам kp.ru