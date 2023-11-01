Новые материальные возможности и успехи в карьере: Глоба указала на три знака зодиака, чья карма меняется в ноябре

Зодиакальный круг. Фото: Global Look Press

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз.

Астролог Тамара Глоба сделала прогноз на одиннадцатый месяц года. Судя по расположению небесных светил, для некоторых знаков зодиака ноябрь будет месяцем перемены в карме. Грядут события, которые дадут шанс развернуть жизнь.

Весы, Скорпионы и Рыбы — это те знаки зодиака, для которых ноябрь станет особенным периодом в этом году.

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Для Весов в ноябре откроются новые материальные возможности, появятся новые контакты, связи. Во второй половине месяца возможен возврат к прежним отношениям, друзьям, старым знакомствам.

Ноябрь для Скорпионов — один из самых буйных месяцев в году. В первой половине месяца будут востребованы ваши идеи. Со второй половины месяца наступает период заработков, успеха в личных отношениях. В целом ноябрь принесет материальный, личный и творческий успех.

У Рыб особенно удачной будет вторая половина ноября. Активное движение к своим целям на всех направлениях. Звезды обещают успехи в карьере тем, кто не стоит на месте.

По материалам kp.ru

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