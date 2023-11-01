Новые материальные возможности и успехи в карьере: Глоба указала на три знака зодиака, чья карма меняется в ноябре

Астролог Тамара Глоба сделала прогноз на одиннадцатый месяц года. Судя по расположению небесных светил, для некоторых знаков зодиака ноябрь будет месяцем перемены в карме. Грядут события, которые дадут шанс развернуть жизнь.
Весы, Скорпионы и Рыбы — это те знаки зодиака, для которых ноябрь станет особенным периодом в этом году.
Для Весов в ноябре откроются новые материальные возможности, появятся новые контакты, связи. Во второй половине месяца возможен возврат к прежним отношениям, друзьям, старым знакомствам.
Ноябрь для Скорпионов — один из самых буйных месяцев в году. В первой половине месяца будут востребованы ваши идеи. Со второй половины месяца наступает период заработков, успеха в личных отношениях. В целом ноябрь принесет материальный, личный и творческий успех.
У Рыб особенно удачной будет вторая половина ноября. Активное движение к своим целям на всех направлениях. Звезды обещают успехи в карьере тем, кто не стоит на месте.
По материалам kp.ru