Новые материальные возможности и успехи в карьере: Глоба указала на три знака зодиака, чья карма меняется в ноябре

Астролог Тамара Глоба сделала прогноз на одиннадцатый месяц года. Судя по расположению небесных светил, для некоторых знаков зодиака ноябрь будет месяцем перемены в карме. Грядут события, которые дадут шанс развернуть жизнь.

Весы, Скорпионы и Рыбы — это те знаки зодиака, для которых ноябрь станет особенным периодом в этом году.

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