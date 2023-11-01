Ноябрь станет поворотным в судьбе одного знака: Глоба — если думали о свадьбе

Астролог Тамара Глоба рассказала, что Водолеи вступили в счастливую пору своего бытия.

После черной полосы для представителей зодиакальной системы наконец-то началась белая, когда им все будет удаваться. И особенно на личном фронте.

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Особенно будут обрадованы те Водолеи, которые думали о заключении брака. Ноябрь – как раз тот месяц, когда они могут смело двигаться в этом направлении.

Их ждет большая и взаимная любовь с надежным человеком. На него можно будет положиться во всем и надеяться на то, что союз будет прочным.

Источник: rsute.ru.