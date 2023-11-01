Через 17 дней настанет самый тяжелый день ноября: слияние Солнца и Марса принесет хаос

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Этот день станет настоящим испытанием для людей в плане проверки на терпимость и самоконтроль.

Под влиянием мощной конфигурации планет людей охватит агрессия, их реакции будут непредсказуемыми.

Астрологи рекомендуют в этот день не предпринимать активных действий, ограничить общение и постараться занять себя приятными делами, а еще лучше отдохнуть в тишине и вдали от суеты.

Источник: rsute.ru.