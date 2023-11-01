Близнецы, Львы, Девы и Весы пробьют финансовый потолок с 1 по 15 ноября — деньги прут

Астролог Людмила Митрохина поделилась прогнозом на период с 1 по 15 ноября, назвав знаки зодиака, которые сумеют разбогатеть, сорвав крупный денежный куш.

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Близнецы будут активно развивать свои навыки и кругозор в ноябре. До 15 чисел месяца им стоит посещать тренинги, обучаться новой профессии и монетизировать свои проекты, которые раньше считались увлечением. Перед Близнецами откроется денежный портал изобилия, но он потребует от этого знака подпитки в виде знаний. Только так им удастся получить свою выгоду.

Львы не должны бояться самовыражаться. Любая идея, которая придет в голову, может принести прибыль. Проблемы могут поступать только от коллег. Лучше не спорить с ними и не вступать в конфликт.

Девы могут заручиться поддержкой звездных светил, если проявят себя в спорте. Дело в том, что физическая активность всегда мотивировала этот знак на достижение высоких результатов в работе. Девам не помешает взять на себя ответственность перед разворотом Сатурна, который придется на даты с 3 по 5 ноября. Это пойдет этому знаку на пользу. Успех в карьере будет приравнен и к успеху в материальном плане.

Весы ощутят, что судьба бросает им вызов. Им захочется прыгнуть выше головы. С одной стороны, это хорошо, но с другой, лучше действовать обдуманно. До 15 ноября Весы могут пробить финансовый потолок, но есть риск профессионального выгорания. Звезды советуют им найти баланс между работой и отдыхом.

По материалам 7days