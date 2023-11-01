Близнецы, Львы и Девы будут поцелованы Денежным божком: уже в ноябре невероятный приток финансов

Ноябрь этого года будет силен на финансовые удачи. Особенно мощно успех будет сопутствовать Близнецам, Львам и Девам.

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Близнецы осуществят многие коммерческие проекты и добьются высокой прибыли.

Львы значительно улучшат свое материальное положение во второй половине ноября, добившись высот на профессиональном поприще.

Профессиональный успех ждет и Дев, особенно если их деятельность связана с медициной, услугами или коммерцией.

Источник: rsute.ru.