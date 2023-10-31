Скорпионы, Козероги и Рыбы, важное сообщение для вас: что надлежит сделать с 31 октября — развороты и новые возможности

Астролог Тамара Глоба. известная точностью своих прогнозов, рассказала, что надлежит сделать 31 октября представителям разных знаков зодиака.
Будут ли в жизни развороты и новые возможности в этот период, это еще вопрос. Остановимся подробнее на тех, кто родился под созвездиями Скорпиона, Козерога и Рыб.
Скорпионам надлежит оттачивать свой ум и проницательность. Не стоит думать о выгоде, бескорыстно помогайте знакомым и близким. Вам же придет помощь от подруг, это будет касаться отношений.
Козерогам стоит положиться на интеллект и ум детей и приятелей. А в продвижении планов помогут друзья.
Рыбам нужно обратить внимание на проблемы семьи и родителей. В этот период могут появиться новые возможности и деловые предложения.
По материалам телеграм-канала «Русское радио»