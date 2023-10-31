Скорпионы, Козероги и Рыбы, важное сообщение для вас: что надлежит сделать с 31 октября — развороты и новые возможности

Скорпионам надлежит оттачивать свой ум и проницательность. Не стоит думать о выгоде, бескорыстно помогайте знакомым и близким. Вам же придет помощь от подруг, это будет касаться отношений.

Козерогам стоит положиться на интеллект и ум детей и приятелей. А в продвижении планов помогут друзья.

Рыбам нужно обратить внимание на проблемы семьи и родителей. В этот период могут появиться новые возможности и деловые предложения.

По материалам телеграм-канала «Русское радио»