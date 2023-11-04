Гороскоп на неделю с 6 по 12 ноября для всех знаков зодиака

Неделя не то чтобы конфликтная, но сложная. Мы словно бы окажемся на руинах вавилонской башни и совершенно перестанем друг друга понимать. Так что всю коллективную деятельность пока придется отложить, зато можно и нужно заниматься саморазвитием и любыми делами, связанными с нами лично, а не с кем-то еще.

Teleprogramma.pro расскажет, кому из знаков Зодиака заметно повезет, а кому придется постараться, чтобы остаться в плюсе.

Скорпион

На первом месте на этой неделе – собственные интересы. Хорошо ли это, плохо ли – но это так. Время подходит для самореализации и не подходит для партнерства.

Любовь

Эта неделя не для любви. Так что новых знакомств не заводим, в серьезные отношения не погружаемся. Лучше пока заниматься собой, а для романтики время еще придет.

Финансы

Очень хороший период для работы, карьеры и бизнеса. Здесь вы на коне и сможете приумножить свои капиталы. Главное, относиться аккуратнее к тратам.

Здоровье

Не забывайте о пользе физкультуры и регулярных нагрузок. Например, можно начать ходить в бассейн или спортзал. Или хотя бы побольше гулять, если позволяет погода.

Овен

Найти общий язык с окружающими Овнам на этой неделе будет не проще, чем отыскать иголку в стоге сена. Ощущение, что вы общаетесь с инопланетянами, с которыми у вас не совпадают ни язык, ни интересы, может вас посетить не единожды. А поскольку «переводчика» пока нет, с чистой совестью занимайтесь собой и собственными делами.

Телец

Тельцы на пороге больших перемен, и именно на этой неделе вы сделаете шаг навстречу новому. Может быть, вы решите сменить работу, может быть, переехать, может быть, это будет какое-то еще довольно радикальное решение. Оно способно повлечь финансовые потери, будьте к этому готовы. Но оно того стоит.

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Близнецы

Близнецам очень важно сейчас не поступаться моральными принципами, вести себя правильно и честно. Неделя не то чтобы очень удачная, иногда вам даже может казаться, что вы постоянно попадаете из огня – да в полымя, и верная линия поведения убережет вас от многих ошибок. Не переживайте, очень скоро все наладится.

Рак

Наконец-то неприятные влияния, отравлявшие вам жизнь последнее время, понемногу сходят на нет. Может разрешиться давняя проблема, отношения с окружающими потеплеют, друзья будут готовы вам помочь. Настроение ваше улучшается, а вместе с ним улучшается и общая ситуация.

Лев

У Львов самая проблемная зона недели – финансы. Ваши дела идут в гору, это может принести неплохой доход. Но предстоят траты, и только от вашей внимательности, сдержанности и умения распоряжаться деньгами зависит, что будет. Может быть, вы потратите деньги на продвижение своего дела, а может, спустите все на ерунду. Решать вам.

Дева

Девам неделя принесет «качели» – вас то будут преследовать неудачи, то вдруг фортуна начнет вам улыбаться самой ослепительной улыбкой. И вам предстоит со всем этим справляться. Кроме того, вы можете оставить прежних партнеров (деловых или любовных) ради кого-то нового, и это, скорее всего, окажется верным решением.

Весы

Положение меняется в лучшую сторону. Сложности, которым, казалось, нет конца, на этой неделе могут разрешиться словно сами собой. Удача на вашей стороне. Единственное, с чем могут возникнуть проблемы – сфера отношений. Но тут уж ничего не попишешь – сейчас мало кто способен договариваться и идти на компромиссы.

Стрелец

Стрельцы на этой неделе как золотой червонец – всем нравятся. И это потенциально проблематично – ради привлечения вашего внимания люди могут вступать в конфликты и соперничество. Это в какой-то степени даже приятно, но нужно не подбрасывать дров в этот огонь. Решите, кому вы отдаете предпочтение, чтобы пресечь конфликты на корню.

Козерог

Ветер сменился! И теперь он наполняет ваши паруса, двигая вас полным ходом к достижению ваших целей. Всего одна оговорка – пока не стоит начинать что-то новое, на данном этапе важно завершать процессы, подводить итоги и заниматься тщательным планированием.

Водолей

Водолеи подустали бегать по кругу, и сейчас они обнаружат, что вообще-то можно этого и не делать. Неприятная ситуация, заставлявшая вас это делать, завершится, причем окажется, что все разрешилось в вашу пользу. Перед вами открываются новые двери и возникают благоприятные возможности. Так что ловите момент!

Рыбы

Рыбы – едва ли не единственный знак, у которого в отношениях наступает улучшение. Это касается и любви, и деловых контактов. Так что пока остальные не знают, как наладить общение, вы вовсю можете пользоваться своей сверхспособностью – легко договариваться и разрешать все вопросы взаимоотношений без напряжения.