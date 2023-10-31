Деньги упадут на карту! Весы, Стрельцы, Козероги и Водолеи сорвут денежный куш: Глоба — удача прет с 15 ноября

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на ноябрь, назвав баловней судьбы в ноябре среди знаков зодиака, которым удастся сорвать денежный куш.
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Свое финансовое положение улучшат Весы. В этом им будет потворствовать сама судьба. Ноябрь откроет перед ними новые возможности в материальном плане. Если этот знак зодиака уделит внимание делам и финансовым вопросам, то получит хорошую прибыль.
Для Стрельцов ноябрь будет непростым. Однако во второй декаде месяца у них появится шанс проявить свой интеллект и ум, все это будет востребовано. Старания этого знака не останутся без поощрения на службе.
Вторая половина месяца станет удачной и для Козерогов. Они сами куют свое счастье. Им стоит обратить внимание на новые перспективные проекты, которые окупятся в будущем. Уже зимой этот знак зодиака будет увлечен прибыльным делом. Ноябрь также станет для них удачным в финансовом плане.
Водолеи будут много работать, тут главное, не лениться и проявить себя на службе. Какие-то планы и проекты этот знак будет продвигать вместе с друзьями. Так они получат возможность улучшить свое материальное положение за счет нового дела. Успех придет к ним во второй половине месяца, вместе с прибылью.