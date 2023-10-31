Деньга упадут на карту! Весы, Стрельцы, Козероги и Водолеи сорвут денежный куш: Глоба — удача прет с 15 ноября

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на ноябрь назвав баловней судьбы в ноябре среди знаков зодиака, которым удастся сорвать денежный куш.

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Свое финансовое положение улучшат Весы. В этом им будет потворствовать сама судьба. Ноябрь откроет перед ними новые возможности в материальном плане. Если этот знак зодиака уделит внимание делам и финансовым вопросам, то получит хорошую прибыль.

Для Стрельцов ноябрь будет непростым. Однако во второй декаде месяца у них появится шанс проявить свой интеллект и ум, все это будет востребовано. Старания этого знака не останутся без поощрения на службе.