Деньги, карьера и любовь Стрельцов, Козерогов, Водолеев и Рыб с 1 по 30 ноября — Глоба

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на ноябрь, назвав знаки зодиака, которые должны проявить осторожность и прислушаться к себе.
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Стрельцам в первой половине месяца нужно обратить внимание на происходящее за их спиной. Есть опасность интриг, договоров, которые подорвут интересы этого знака зодиака, планы в обход их внимания и дел. Возможны кражи и потери, особенно это касается первой декады ноября. В середине месяца появятся новые возможности, но повышенного внимания потребуют вопросы здоровья, поездки и переезды.
В начале ноября лучше не вступать в конфронтацию с вышестоящим руководством, особенно с начальницами. Эти споры могут повлиять на ситуацию в дальнейшем. В личном плане во второй декаде ноября появятся возможности от старых друзей и старых знакомых. Это успешное время в переговорах, деловых отношениях.
«Будет востребован ваш вкус, интеллект и ум. Все, что касается вашей активной деятельности. Вы сможете помочь не только себе, но и близким людям. В работе откроется период успеха», — заверила Глоба.
Козероги могут рассчитывать на помощь друзей в плане новых проектов. Этот знак зодиака заручится поддержкой в лице мужчины, который пойдет им навстречу. Он будет буквально помогать Козерогам двигаться вперед. Планы могут частично сорваться, поэтому стоит уделить внимание тому, что происходит вокруг. Козероги закрутятся между деловыми и личными планами, а также вопросами, которые касаются дома, семьи, любимых и финансовых дел. Помощь придет и от женщин издалека. Уделить внимание во второй декаде месяца нужно и своим отношениям с начальницами из прошлого.
Появятся новые предложения. Козерогам нужно уйти в тень, не скандалить и не разрывать отношения, которые были дороги. Лучше работать над будущими проектами, которые затронут весь зимний период. Вторая декада ноября принесет этому знаку зодиака личные и материальные перспективы, они коснутся детей и любящих людей.
Водолеям ноябрь принесет двойственные события. С одной стороны, этот знак зодиака будет активно продвигать свои цели и планы. В этом им будет способствовать руководство. Тех, кто будет лениться, вышестоящие подтолкнут к действиям. Могут возникнуть споры с начальством в первой декаде ноября. Этот период потребует внимания и к делам, и к дому. Нужно обратить внимание за свою семью, и на здоровье.
Вторая декада ноября станет периодом, когда Водолеев будут поддерживать те, кто их ценит и любит. Возникнут новые возможности, которые касаются старых проектов. Тут ждет большой успех. Вместе с друзьями этот знак будет продвигать свои идеи. Проекты принесут успех, особенно в материальном плане, жилищном строительстве. Удачный период для поездок и эмиграции станет конец ноября.
Рыбы могут рассчитывать на новые возможности. Они касаются дальних дорог и карьеры. Этому знаку нужно оценить свои возможности. Рыбы могут закрутиться в проблемах близких. В ноябре им придется выбирать: уехать или остаться, быть в родных краях или уехать за границу. Планы могут срываться, потому что появятся новые идеи и возможности.
«Нужно проявить внимательность к близким. Лучше не спорить с теми, кто дорог. Есть опасность в дорогах, тут нужна осторожность», — добавила астролог.
Вторая половина месяца поможет активно двинуться к карьерному росту, к новым берегам. Этому знаку удастся продвинуть свои дела и идеи.