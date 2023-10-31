Деньги, карьера и любовь Стрельцов, Козерогов, Водолеев и Рыб с 1 по 30 ноября — Глоба

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на ноябрь, назвав знаки зодиака, которые должны проявить осторожность и прислушаться к себе.

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Стрельцам в первой половине месяца нужно обратить внимание на происходящее за их спиной. Есть опасность интриг, договоров, которые подорвут интересы этого знака зодиака, планы в обход их внимания и дел. Возможны кражи и потери, особенно это касается первой декады ноября. В середине месяца появятся новые возможности, но повышенного внимания потребуют вопросы здоровья, поездки и переезды.

В начале ноября лучше не вступать в конфронтацию с вышестоящим руководством, особенно с начальницами. Эти споры могут повлиять на ситуацию в дальнейшем. В личном плане во второй декаде ноября появятся возможности от старых друзей и старых знакомых. Это успешное время в переговорах, деловых отношениях.

«Будет востребован ваш вкус, интеллект и ум. Все, что касается вашей активной деятельности. Вы сможете помочь не только себе, но и близким людям. В работе откроется период успеха», — заверила Глоба.

Козероги могут рассчитывать на помощь друзей в плане новых проектов. Этот знак зодиака заручится поддержкой в лице мужчины, который пойдет им навстречу. Он будет буквально помогать Козерогам двигаться вперед. Планы могут частично сорваться, поэтому стоит уделить внимание тому, что происходит вокруг. Козероги закрутятся между деловыми и личными планами, а также вопросами, которые касаются дома, семьи, любимых и финансовых дел. Помощь придет и от женщин издалека. Уделить внимание во второй декаде месяца нужно и своим отношениям с начальницами из прошлого.

Появятся новые предложения. Козерогам нужно уйти в тень, не скандалить и не разрывать отношения, которые были дороги. Лучше работать над будущими проектами, которые затронут весь зимний период. Вторая декада ноября принесет этому знаку зодиака личные и материальные перспективы, они коснутся детей и любящих людей.