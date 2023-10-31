С 1 ноября идут двойные перемены: главные события в жизни Львов, Дев, Весов и Скорпионов — Глоба

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на ноябрь, назвав знаки зодиака которых ждут важные события и перемены.

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Львам ноябрь принесет двойные перемены. С одной стороны, во многом они будут переживать о своих близких, о доме, родине, родителях. С другой стороны, их будут волновать люди из ближнего круга общения, которые живут рядом. Внимания потребуют имущественные вопросы, помощь понадобится детям и родителям.

Начиная со второй декады ноября придут отличные возможности, которые касаются путешествий и дорог. Возможны приятные знакомства и возврат отношений с людьми из прошлого. Вторая декада ноября принесет потрясающие предложения и личный успех. Тут встанут вопросы пополнения в семье, путешествия и отдыха, дел и работы. Третья декада месяца будет успешной благодаря бурной деятельности. Все это откроет для этого знака перспективы, который будут важны в зимний период.

Девам в ноябре стоит обратить повышенное внимание на свои отношения с родственниками, с людьми, которые их окружают, с единомышленниками. Возможны спорные ситуации, конфликты в дорогах, проблемы родных. Острое внимание нужно проявить к дорогам в первой декаде. Осторожность нужна в переездах и полетах.

Вторая половина месяца будет связана у Дев с финансовыми вопросами, делами обеспечения дома и семьи, вопросами недвижимости. Переезд будет удачен в третьей декаде ноября. Бережливость нужна в расходах. Девы ощутят желание приобрести много красивых вещей. Нужно уберечь себя от лишних трат.