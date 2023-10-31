С 1 ноября идут двойные перемены: главные события в жизни Львов, Дев, Весов и Скорпионов — Глоба

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на ноябрь, назвав знаки зодиака которых ждут важные события и перемены.
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Львам ноябрь принесет двойные перемены. С одной стороны, во многом они будут переживать о своих близких, о доме, родине, родителях. С другой стороны, их будут волновать люди из ближнего круга общения, которые живут рядом. Внимания потребуют имущественные вопросы, помощь понадобится детям и родителям.
Начиная со второй декады ноября придут отличные возможности, которые касаются путешествий и дорог. Возможны приятные знакомства и возврат отношений с людьми из прошлого. Вторая декада ноября принесет потрясающие предложения и личный успех. Тут встанут вопросы пополнения в семье, путешествия и отдыха, дел и работы. Третья декада месяца будет успешной благодаря бурной деятельности. Все это откроет для этого знака перспективы, который будут важны в зимний период.
Девам в ноябре стоит обратить повышенное внимание на свои отношения с родственниками, с людьми, которые их окружают, с единомышленниками. Возможны спорные ситуации, конфликты в дорогах, проблемы родных. Острое внимание нужно проявить к дорогам в первой декаде. Осторожность нужна в переездах и полетах.
Вторая половина месяца будет связана у Дев с финансовыми вопросами, делами обеспечения дома и семьи, вопросами недвижимости. Переезд будет удачен в третьей декаде ноября. Бережливость нужна в расходах. Девы ощутят желание приобрести много красивых вещей. Нужно уберечь себя от лишних трат.
Перед Весами ноябрь откроет материальные перспективы и возможности, а также шансы заручиться новыми контактами. Переговоры, обновление круга людей, появятся интересные влиятельные персоны, единомышленники, которые действуют в том же направлении, что и этот знак зодиака. Повышенное внимание в первой декаде месяца нужно уделить имущественным и материальным вопросам. Стоит беречь здоровье. Есть риск потерь, расходов и трат в первой половине месяца и в середине ноября.
Зато вторая декада принесет им личный успех, популярность, старые знакомства и связи, которые когда-то их волновали. Удачный период для поездок. Весы вернут себе старые связи, людей из прошлого окружения. Поездки будут волновать их всю вторую половину месяца, эта тенденция сохранится и зимой.
Скорпионы могут рассчитывать на то, что ноябрь станет для них одним из самых бурных месяцев в году. Повышенное внимание им стоит уделить своему здоровью и на то, что происходит вокруг них. В первой половине месяца будет востребована интеллектуальная деятельность: мысль, идеи, критический и острый взгляд на ситуацию вокруг. Подозрительность и мнительность могут мешать этому знаку оценивать ситуацию справедливо. Осторожность нужна в высказываниях, чтобы не потерять отношения с теми, кто дорог. Особое внимание стоит проявить в дорогах, могут быть проблемы со здоровьем. Избегать нужно драк и споров, в этот период можно разочароваться в друзьях.
При этом ноябрь принесет этому знаку зодиака материальный, творческий и личный успех. Скорпионам нужно сделать шаг на встречу своим партнерам. От семьи будет зависеть их благополучие. Вторая половина месяца принесет этому знаку возможность заработков, дальних дорог и личный успех. Окружающие будут присматриваться к их талантам.