Разворот на 180°: карьера и деньги Овнов, Тельцов, Близнецов и Раков в ноябре — Глоба

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на ноябрь для некоторых знаков зодиака. Их будут ждать важные события, которые принесут им возможность проявить себя.
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Овны в ноябре должны уделить внимание происходящему вокруг них. В первую очередь, речь идет о событиях, которые будут иметь непосредственное отношение к их взаимодействию с окружающими, а также вопросах, связанных с финансами.
«Будьте внимательны к своим тратам. Берегите свое имущество. Будьте осторожны в дорогах в первой половине месяца», — заверила Глоба.
Вторая декада ноября принесет интересные возможности в виде перспектив вдали от дома. Вторая половина месяца это период для переговоров, сотрудничества с выгодными партнерами и хорошая прибыль. На первый план выйдут отношения с прежними партнерами, дела семьи. Весь месяц Овны будут помогать близким людям. Эмиграции, переезды, путешествия принесут возможности вдали от дома.
От Тельцов ноябрь потребует усидчивости и терпения. Этот месяц, особенно его первая половина, принесет представителям этого знака события, которые будут связаны с семейными вопросами, противостоянием с партнерами, на первый план выйдут личные дела. Тельцы должны проявить внимательность на службе, укрепить отношения с друзьями и со старшими, теми, кто им всегда помогал.
Вторая декада принесет им потрясающие возможности. События, которые дадут им возможность проявить себя. Будут трудности и перемены, которые коснутся работы, обучения, интересов в сфере творчества, личных дел. Тельцы на долгий период откроют перед собой возможности, которые будут касаться личного успеха.
«Люди будут идти к вам на встречу, помогать и поддерживать. Поэтому не спешите принимать негативные решения в первой половине месяца. Во второй декаде перемены затронут вас сами», — добавила астролог.
Для Близнецов ноябрь станет периодом активной и бурной деятельности. Во всем, что касается интеллектуальной и профессиональной сферы в первой половине ноября этот знак будет продвигать свои идеи и планы. Начиная со второй декады ноября придет возможность вернуть себе успех, который касался творческих проектов. Здесь также будут затронуты и личные отношения. Вернутся люди из прошлого: те, с кем Близнецы когда-то общались, встречались, дружили. В конце месяца этот знак будут волновать личные отношения, придет успех.
При этом Близнецам придется научиться делить свои отношения и работу с другими людьми. Им стоит прислушаться к мнению близких, делить с ними признание и успех. Это поможет Близнецам продвигаться вперед. Не стоит спорить с окружающими слишком бурно. А в конце месяца не стоит спорить с семьей, это может испортить отношения. В этот период стоит беречь любимых, свое здоровье и имущество, особенно в первой половине месяца.
Для Раков ноябрь станет периодом активных действий в интеллектуальной и творческой сфере. На первый план выйдут дела семьи и детей. Вместе с единомышленниками этот знак будет продвигать свои проекты и успехи. Но часть личных отношений в первой половине месяца может разочаровать. Несмотря на это, представители знака будут двигаться вперед, их дела будут складываться успешно. Особенно в работе, интеллектуальной и творческой деятельности. Раки сумеют найти контакты, которые будут касаться заработков.
Этот знак сумеет развить бурную деятельность, которая даст хороший результат к концу месяца.