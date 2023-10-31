Разворот на 180°: карьера и деньги Овнов, Тельцов, Близнецов и Раков в ноябре — Глоба

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на ноябрь для некоторых знаков зодиака. Их будут ждать важные события, которые принесут им возможность проявить себя.

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Овны в ноябре должны уделить внимание происходящему вокруг них. В первую очередь, речь идет о событиях, которые будут иметь непосредственное отношение к их взаимодействию с окружающими, а также вопросах, связанных с финансами.

«Будьте внимательны к своим тратам. Берегите свое имущество. Будьте осторожны в дорогах в первой половине месяца», — заверила Глоба.

Вторая декада ноября принесет интересные возможности в виде перспектив вдали от дома. Вторая половина месяца это период для переговоров, сотрудничества с выгодными партнерами и хорошая прибыль. На первый план выйдут отношения с прежними партнерами, дела семьи. Весь месяц Овны будут помогать близким людям. Эмиграции, переезды, путешествия принесут возможности вдали от дома.

От Тельцов ноябрь потребует усидчивости и терпения. Этот месяц, особенно его первая половина, принесет представителям этого знака события, которые будут связаны с семейными вопросами, противостоянием с партнерами, на первый план выйдут личные дела. Тельцы должны проявить внимательность на службе, укрепить отношения с друзьями и со старшими, теми, кто им всегда помогал.

Вторая декада принесет им потрясающие возможности. События, которые дадут им возможность проявить себя. Будут трудности и перемены, которые коснутся работы, обучения, интересов в сфере творчества, личных дел. Тельцы на долгий период откроют перед собой возможности, которые будут касаться личного успеха.