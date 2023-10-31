Глоба озвучила знак, который добьется больших высот при помощи влиятельного человека: начнутся заработки мечты

Астролог Тамара Глоба рассказала, что Тельцов скоро ждет небывалый взлет в карьере. Им улыбнется удача и осветит их путь в профессиональной сфере.

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Тамара Глоба заметила, что тут не обойдется без помощи со стороны. Некий влиятельный человек протянет Тельцам руку помощи, поддержит в нужный момент, замолвит за них словечко, продвинет в важный час.

Однако не стоит думать, что Тельцы этого не заслужили. Влиятельная личность просто заметит трудоспособность и таланты Тельцов и поймет, что эти люди должны быть возвеличены.

Они имеют право на достойную жизнь и высокие заработки.

Источник: rsute.ru.