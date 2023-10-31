Раки, Девы, Скорпионы и Козероги удивят всех: на 100% изменят свою жизнь к лучшему — люди ахнут

Раков, Дев, Скорпионов и Козерогов ожидает мощная трансформация судьбы в ближайшее время. Процесс перерождения уже был запущен 28 октября во время лунного затмения.

И кое-кто из представителей данных зодиакальных систем уже пустился в поток невероятных событий, которые переписывают их книгу жизни.