«Постоянно придется вносить корректировки»: Глоба дал расклад на 31 октября

Коридор затмений вроде бы завершился еще 28 октября но его шлейф еще накрывает всех вокруг, внося свои коррективы в жизнь и дела людей. Астролог Богдан Глоба в своем прогнозе на новую неделю с 30 октября по 5 ноября об этом предупредил, а также дал расклад, чего еще ожидать от семидневки.

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Это будет период проверок на прочность. Богдан Глоба рекомендует пережить его, объединившись с единомышленниками – так легче. Во вторник, 31 октября, можно смело заниматься рабочими вопросами и заключать сделки, правда, без ложки дегтя здесь не обойдется. Так что надо быть внимательнее.