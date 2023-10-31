«Чтобы финансовая удача улыбнулась»: Василиса Володина раскрыла важное про 31 октября

Астролог и телеведущая Василиса Володина в своей традиционной рубрике про хорошие новости раскрыла, что ждет людей в последний день месяца.
31 октября Володина предрекла финансовое обогащение. Правда, не всем, а лишь тем, кто отважится на решительные действия и шагнет в сторону нового.
«Трин Венеры с Ураном благоволит изобретателям и бунтарям. Чтобы финансовая удача улыбнулась, делайте нестандартно, так, как прежде не решались», - поведала у себя в Телеграм звездочет.
По словам Василисы, начать можно с любых обновлений имиджа и стиля. Приветствуется демократичность в одежде – отказ от каблуков и тесных костюмов в сторону с эклектичными образами. Самое время учиться сочетать несочетаемое, экспериментировать, чудить и принимать безоценочно чужие странности, сообщает астролог.
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