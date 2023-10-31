«Чтобы финансовая удача улыбнулась»: Василиса Володина раскрыла важное про 31 октября

Астролог и телеведущая Василиса Володина в своей традиционной рубрике про хорошие новости раскрыла, что ждет людей в последний день месяца.

31 октября Володина предрекла финансовое обогащение. Правда, не всем, а лишь тем, кто отважится на решительные действия и шагнет в сторону нового.