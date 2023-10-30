Козероги, Водолеи и Рыбы, узнайте, какой будет ваша старость: будущее видно по знаку зодиака

Пожилая пара занимается йогой и медитацией. Фото: Global Look Press

Что нас ждет в старости, можно узнать заранее.

На то, какой будет наша старость, влияют многие факторы. И образ жизни, и менталитет, и гены, и отношение к происходящим событиям.

Но нельзя упускать из виду и такой факт, как знак зодиака. Наше рождение под той или иной звездой, имеет влияние и на будущую старость.

Козероги в старости переживут вторую молодость. Им будет интересно абсолютно все. Они наконец-то поймут, чем действительно хотят заниматься в жизни.

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Водолеи и вовсе не знают, каково это - быть очень пожилым человеком. Для них не существует преград. В старости Водолеи будут открывать для себя новые и интересные занятия.

Рыбы с годами превратятся в актеров и будут старательно разыгрывать перед близкими спектакли, манипулируя ими. Рыбам ничего не стоит изобразить предсмертное состояние, чтобы окружающие кинулись исполнять их желания.

По материалам gurni.ru

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