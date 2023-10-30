Чистейшая полоса везения с 1 ноября для Стрельцов, Козерогов, Водолеев и Рыб — остальные завидуют, хотят так же

Таролог Галина Янко поделилась финансовым прогнозом с сайтом Teleprogramma.pro, назвав знаки зодиака, которых ждет чистейшая полоса везения.

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Стрельцам весь месяц придется работать над своими навыками. Им важно построить прочные межличностные отношения, проявив чуткость к словам и интонациям тех, с кем они вступают в отношения — деловые и личные. Общение с авторитетными персонами пойдет им на пользу. А вот сплетен лучше всего избегать, как и конфликтов из-за вспыльчивости.

Козероги вступают в новую для себя фазу роста и перемен. От того, насколько целеустремленными они себя покажут, будет зависеть то положение, которое им удастся занять. Ноябрь принесет им стабильность в личном, деловом и финансовом плане. Остерегаться стоит конкурентов, которые следят за их успехами.