Важное условие с 1 ноября для Львов, Дев, Весов и Скорпионов — деньги польются рекой

Таролог Галина Янко поделилась финансовым гороскопом с сайтом Teleprogramma.pro, назвав знаки зодиака, которые сумеют проявить себя.
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Львы должны проработать свою эффективность. Их ждет неожиданный источник дохода в виде наследства или премии. Лучше всего направить эти средства на погашение кредита или долга. Также удачным будет инвестиция в образование. Кому-то следует пойти на тренинг или бизнес-консультацию.
Только от Дев будет зависеть, сумеют ли они разжиться свободными средствами. Для этого им нужно правильно организовать свою работу. Коллеги и вышестоящее руководство оценит их трудоспособность и целеустремленность. Им следует проявить терпеливость, на службе их могут донимать вопросами.
Весы окажутся в новом для себя окружении. Для того, чтобы достичь успеха, им нужно проявить осторожность и дипломатичность. Весы получат шанс выступить на совещаниях или презентациях. Это упрочит их положение. Многие решения им следует принимать только хорошо обдумав и посоветовавшись с близкими или второй половинкой.
В новом для себя направлении будут двигаться и Скорпионы. Чувство новизны будет придавать им сил и энергии. Свободное время этому знаку зодиака следует посвятить себе, чтобы отвлечься от карьеры и дел. Такой баланс будет им только на пользу.