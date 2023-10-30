Важное условие с 1 ноября для Львов, Дев, Весов и Скорпионов — деньги польются рекой

Таролог Галина Янко поделилась финансовым гороскопом с сайтом Teleprogramma.pro, назвав знаки зодиака, которые сумеют проявить себя.

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Львы должны проработать свою эффективность. Их ждет неожиданный источник дохода в виде наследства или премии. Лучше всего направить эти средства на погашение кредита или долга. Также удачным будет инвестиция в образование. Кому-то следует пойти на тренинг или бизнес-консультацию.

Только от Дев будет зависеть то, сумеют ли они разжиться свободными средствами. Для этого им нужно правильно организовать свою работу. Коллеги и вышестоящее руководство оценит их трудоспособность и целеустремленность. Им следует проявить терпеливость, на службе их могут донимать вопросами.