Глоба назвала знак зодиака, который станет победителем: на него давят, но он выстоит

На Козерогов в эти дни могут оказывать сильное влияние со стороны, но подчиняться ему не стоит, если это расходится с убеждениями. Об этом поведала известный астролог Тамара Глоба.

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Козероги, наметив четкий план действий и цель, могут смело придерживаться выбранной линии. Рано или поздно те, кто на вас давил, откажутся от своих слов и действий. Вы все равно восторжествуете и придете к финишу победителем.

И запомните, вам никогда не стоит ломать себя и идти на поводу чужих желаний, это ранит душу, оставляя на ней неизгладимые следы.

Источник: rsute.ru