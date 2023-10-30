Полный разрыв, деньги и карьера Стрельцов, Козерогов, Водолеев и Рыб до 6 ноября — перерождение

Астрологи поделились прогнозом на неделю с 30 октября по 5 ноября для некоторых знаков зодиака. В этот период они сумеют проявить себя.
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Стрельцам пора отдохнуть. Им лучше съездить в отпуск. Их планета Юпитер будет находиться в оппозиции сразу с тремя планетами: Солнцем, Меркурием и Марсом. Стрельцы могут разорвать отношения, нарвавшись на конфликт с близкими. Также им следует держаться подальше от начальства, есть риск споров.
Для Козерогов завершится период ретроградности. Однако этот период не подходит для великих свершений. Зато можно запланировать какие-то важные дела и проекты. Вся рабочая неделя будет подходить для этих целей. Уикенд лучше провести дома, вдали от суеты.
Водолеи испытают влюбленность. Им захочется поэкспериментировать со внешностью. Этот период будет вполне благоприятным. Зато на выходных лучше избегать споров, они окажутся бесплодными.
Рыбам стоит проявить умеренность в еде и питье. Такая необузданность плохо скажется на их самочувствии. В плане карьеры период будет нейтральным, но лучше избегать важных финансовых решений. Осторожность не помешает и в среду. Зато все остальные дни успешные.
По материалам 7days