Полный разрыв, деньги и карьера Стрельцов, Козерогов, Водолеев и Рыб до 6 ноября — перерождение

Астрологи поделились прогнозом на неделю с 30 октября по 5 ноября для некоторых знаков зодиака. В этот период они сумеют проявить себя.

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Стрельцам пора отдохнуть. Им лучше съездить в отпуск. Их планета Юпитер будет находиться в оппозиции сразу с тремя планетами: Солнцем, Меркурием и Марсом. Стрельцы могут разорвать отношения, нарвавшись на конфликт с близкими. Также им следует держаться подальше от начальства, есть риск споров.

Для Козерогов завершится период ретроградности. Однако этот период не подходит для великих свершений. Зато можно запланировать какие-то важные дела и проекты. Вся рабочая неделя будет подходить для этих целей. Уикенд лучше провести дома, вдали от суеты.