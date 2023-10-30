Скорпионы, Стрельцы и Козероги скоро встретят вторую половинку: любовь на всю жизнь

Скорпионы, Стрельцы и Козероги в ноябре могут быть поражены стрелами Амура. Это случится внезапно, красиво и волшебно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Не исключено, что для многих представителей данных зодиакальных систем это будет любовь с первого взгляда и до конца жизни.

Новые отношения будут чарующими, захватывающими, романтичными и в то же время серьезными, комфортными, без признаков абьюза с чьей-либо стороны.

Союз будет крепким и желанным для обеих сторон. Не удивительно, что и сильной стороне, и слабой в этом дуэте захочется дальнейшего развития. Скорпионы, Стрельцы и Козероги задумаются о браке, свадьбе и детях.

Источник: rsute.ru