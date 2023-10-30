Удача прет 7 дней — время пришло: условие для счастья Тельцов, Раков, Дев и Скорпионов до 5 ноября

Астрологи поделились прогнозом на период с 30 октября по 5 ноября, узрев королей фортуны, которым будет удаваться все. Их ждет эпоха процветания и достатка. Главное — проявить себя. В везении им не будет равных. Первая неделя ноября станет для этих знаков зодиака лучшей. Им важно не упустить свой шанс заполучить все блага мира.
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Тельцы могут рассчитывать на весьма удачный период, если говорить о делах. Они будут принимать важные и нестандартные решения, которые удачнейшим образом скажутся на их карьере. Звезды советуют им проверять любую информацию перед тем, как сказать свое веское слово. В личной жизни все спокойно, лучше не идеализировать партнера. В нем можно разочароваться.
Раки в первую половину недели будут сонными и уставшими. Сначала они будут лениться и отдыхать, а вот уикенд, наоборот, проведут динамично и ярко. В целом этот период обещает быть положительным, звезды окажут им свою поддержку.
Бурная неделя ждет Дев. Они слишком дотошные. Однако именно такая тщательность даст им шанс оказаться среди фаворитов. Иначе второпях они могут принять неверное решение. Им следует вспомнить свое кредо. Торопиться Девам некуда, их главная цель — полная ясность. Тогда их будет ждать успех.
Скорпионы максимально успешно реализуют все те планы, которые они давно строили. Этот период принесет им незабываемые впечатления. В центре внимания окажется карьера. Девы могут изменить в своей жизни то, что их не устраивает. Они могут найти новую работу, заручиться поддержкой авторитетных персон. На службе им могут поднять зарплату.
По материалам 7days