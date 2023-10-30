Удача прет 7 дней — время пришло: условие для счастья Тельцов, Раков, Дев и Скорпионов до 5 ноября

Астрологи поделились прогнозом на период с 30 октября по 5 ноября, узрев королей фортуны, которым будет удаваться все. Их ждет эпоха процветания и достатка. Главное — проявить себя. В везении им не будет равных. Первая неделя ноября станет для этих знаков зодиака лучшей. Им важно не упустить свой шанс заполучить все блага мира.

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Тельцы могут рассчитывать на весьма удачный период, если говорить о делах. Они будут принимать важные и нестандартные решения, которые удачнейшим образом скажутся на их карьере. Звезды советуют им проверять любую информацию перед тем, как сказать свое веское слово. В личной жизни все спокойно, лучше не идеализировать партнера. В нем можно разочароваться.

Раки в первую половину недели будут сонными и уставшими. Сначала они будут лениться и отдыхать, а вот уикенд, наоборот, проведут динамично и ярко. В целом этот период обещает быть положительным, звезды окажут им свою поддержку.