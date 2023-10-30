Судьбоносный разворот на 180° — карьера и деньги Овнов, Тельцов, Раков и Близнецов до 30 ноября

Таролог Галина Янко поделилась финансовым прогнозом с сайтом Teleprogramma.pro, назвав знаки зодиака с важной миссией. Все будет зависеть оттого, как эти баловни судьбы проявят себя на службе — что будет с их деньгами. Смогут ли они прислушаться к своему шестому чувству, чтобы достичь материального блага.
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Овны сумеют проявить себя перед начальством. Этот знак зодиака будет красноречив, убедителен. Особенно во время деловых переговоров. Такой подход высоко оценят авторитетные персоны. Однако им не следует спешить с покупками. Лучше посоветоваться с близкими.
Тельцы в ноябре будут ждать, когда деньги упадут им на карту. Многие будут считать дни до зарплаты или премии. Звезды советуют им минимизировать расходы, чтобы не испытывать необходимость в лишних средствах. Зато в карьерном плане Тельцов ждет прорыв. Вышестоящее руководство оценит их идейность и перспективность. Этот знак может ухватиться за любую возможность продвинуться вперед.
Близнецы ощутят, что застоялись на месте. Такое состояние для них несвойственно. Звезды советуют им проанализировать и понять, что именно тормозит их движение и развитие. Мелкие неудачи могут стать источником для стресса. Лучше всего отпустить прошлое, восстановить силы и взяться за перспективные проекты.
Раки испытывали напряженность весь прошлый месяц. Им нужно расставить приоритеты и отслеживать то, какие деньги поступают к ним в бюджет. Профессиональная сфера также потребует внимания. Лучше всего инвестировать лишние средства. Позже такие вложения принесут доход. Знакомства и связи с новыми людьми окажутся полезными.