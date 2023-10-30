Что ждет Овнов, Близнецов, Львов и Весов — волевые решения, карьера: миссия до 5 ноября

Астрологи поделились прогнозом на неделю с 30 октября по 5 ноября, назвав знаки зодиака, которые будут решать важные для себя задачи.
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Овны
Проявят свою харизматичность. Тем, кто вступит с ними в спор, можно только посочувствовать. Овны будут красноречивы и убедительны в своих речах. Переспорить их едва ли удастся. Этот знак может проявит и агрессивность, есть оппонент окажет излишнюю прыть. Неделя обещает быть волевой, решительной и деятельной. Такое настроение будет поддерживать Овен. Удачными днями станут четверг и пятница. Весь период до 5 ноября положителен.
Близнецы
Займутся собой. Им показана физическая нагрузка, походы в баню, массажи. В любой стрессовой ситуации они могут сбросить пар водными медитациями. Также неделя вполне удачна в деловом плане. Единственное, этому знаку стоит избегать поспешности. Каждый свой шаг Близнецы должны продумывать до мелочей. Внимания потребует и техника. С электронными устройствами нужно быть острожными.
Львы
Проявят самонадеянность и беспечность. Им будет казаться, что самое глубокое море им по колено. В целом неделя вполне положительная. При условии, что Львы будут объективно оценивать свои силы и способности. Им ни в коем случае нельзя брать деньги в долг. Лучше полагаться на свои средства.
Весы
Занятые творческими профессиями могут рассчитывать на серьезные успехи. Также им повезет в личном плане. Она будет яркой и насыщенной. Кого-то ждут бурные романтические увлечения. Важно помнить, что они будут непродолжительными. Лучше не идеализировать партнера.
По материалам 7days