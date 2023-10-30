Только один знак будет так счастлив в ноябре — карьера, деньги, любовь: Глоба предсказала

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Как рассказала астролог Тамара Глоба, Тельцы в ноябре вступят в благоприятный период своей жизни, во время которого планеты будут способствовать их счастью.

При поддержке высших сил, Тельцы смогут реализовать себя на рабочем месте на полную мощь, благодаря чему сумеют впечатлить многих. Их ждет небывалый карьерный рост и высокая заработная плата.

Также в ноябре Тельцам предстоит познать самые светлые и романтические чувства, любовь окутает их с упоением и заставит верить в противоположный пол и думать о продолжении рода и свадьбе.

Источник: rsute.ru