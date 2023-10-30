Львов, Дев и Весов продвинут по карьерной лестнице: деньги хлынут мощным потоком

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Особенно мощно отразится это на Львах, Девах и Весах. Эти люди впитают мощную ауру космоса и совершат невероятный прыжок вверх по карьерной лестнице.

Их заметят на верхах и мгновенно вознесут. Высокая должность или величайшее продвижение в бизнесе им обеспечены.

Кроме того, значительно улучшится их материальное положение. Теперь им многое будет доступно, о чем ранее они могли только мечтать.

Источник: rsute.ru