«Возможности заработка, угрозы потерь»: вот что предрек Глоба на 30 октября

Наступившая неделя принесет проверки на прочность каждому, сообщил астролог Богдан Глоба. Сын Тамары и Павла Глобы советует пережить это, объединяясь с единомышленниками — так легче. Личности лучше сейчас быть открытой к новому, обсуждать и делиться со своими близкими, а не замыкаться в себе.

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Откроет семидневку противоречивый понедельник. 30 октября возможно все — и обогащения, и потери. Лучше прислушиваться к себе и двигаться своей дорогой.

«Понедельник принесет не только возможности заработка, но и угрозы потерь. Обострение кризисов и новые споры. Мыслите и двигайтесь в своей стезе. Во второй половине дня осторожность в пути», — раскрыл подробности в Телеграм Глоба-младший.

Кстати, на происходящее накладывает отпечаток шлейф затмения, прошедшего 28 октября. Глоба неоднократно предупреждал, что одним днем это событие не окончится и по убывающей продолжит влиять на жизненный уклад.