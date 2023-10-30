Василиса Володина объяснила, как 30 октября снять тревожность: «Опора в меняющемся мире»

Василиса Володина на новой неделе, плавно переходящей из октября в ноябрь, предупредила людей, что неприятных новостей станет больше. В личной жизни пробивается наружу подавленная агрессия. Обостряются конфликты, часто из-за денег или ревности. Причем, пока это только начало, ком будет нарастать. И пик этого нас ждет позже.

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Нарастающая тревога будет одолевать многих. И 30 октября Володина рекомендует объединяться с единомышленниками и искать в них опору.

«Принадлежность к крупной организации, круг единомышленников, волонтерские и другие сообщества ощущаются как опора в постоянно меняющемся мире. Лучшее лекарство от тревожности сегодня — дружеские посиделки», - написала Володина в Телеграм.

Такие коллективные и общественные связи помогут в сохранении стабильности и чувства безопасности, уверяет Володина.