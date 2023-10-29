Ситуация страстно желаемого, но недостижимого: астролог Володина предзнаменовала главные события с 30 октября по 5 ноября

Василиса Володина. Фото: Global Look Press

Астролог Василиса Володина сделала прогноз на предстоящую неделю - с 30 октября по 5 ноября.

Известный астролог Василиса Володина каждое воскресенье в телеграм-канале публикует прогноз на предстоящую неделю.

По словам Василисы Володиной в предстоящие семь дней, с 30 октября по 5 ноября, главным аспектом будет оппозиция, которая сформирует ситуации страстно желаемого, но недостижимого идеала.

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«Суть аспекта - в мудром компромиссе между двумя полюсами. Аспект Солнца с Юпитером разжигает неудовлетворенность своим достатком и статусом. Оппозиция Венеры и Нептуна ослепляет отношения: в погоне за большой любовью мы не замечаем и не можем оценить по достоинству человека, который находится рядом. Оппозиция - это всегда про накопление мудрости через непростой опыт, который получается путем проб, ошибок и их осмысления», - написала Василиса Володина в телеграм-канале.

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