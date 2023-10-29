Ситуация страстно желаемого, но недостижимого: астролог Володина предзнаменовала главные события с 30 октября по 5 ноября

«Суть аспекта - в мудром компромиссе между двумя полюсами. Аспект Солнца с Юпитером разжигает неудовлетворенность своим достатком и статусом. Оппозиция Венеры и Нептуна ослепляет отношения: в погоне за большой любовью мы не замечаем и не можем оценить по достоинству человека, который находится рядом. Оппозиция - это всегда про накопление мудрости через непростой опыт, который получается путем проб, ошибок и их осмысления», - написала Василиса Володина в телеграм-канале.