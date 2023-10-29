Вот он, главный счастливчик ноября: все желания исполнятся, проблемы решатся — знак зодиака, которому повезет

Все желания Рыб в ноябре будут исполняться, а проблемы решатся сами. Но нужно не предаваться эйфории, а следить за ситуацией, чтобы не упустить момент и не потерять все то, что было получено в процессе невероятного везения.

Отношения с партнером будут доверительными, на работе возможны заманчивые предложения, жизнь изменится к лучшему.

По материалам maguri.ru