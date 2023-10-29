Весы, Скорпионы, Стрельцы и Козероги, узнайте, что ждет вас в старости: кармическая участь по гороскопу

Весам, Скорпионам, Стрельцам и Козерогам рассказали, какая старость их ждет. Астрологи уверены, что жизнь на склоне лет зависит и от гороскопа тоже.
Весы. Весам будет важно иметь в старости круг общения, близких людей и любимого человека рядом. Если вдруг так случится, что Весы останутся одни, они приложат максимум усилий, чтобы исправить ситуацию.
Скорпионы. Скорпионы останутся молодыми душой до самых преклонных своих лет. Их будут занимать новые свершения и открытия. Новые победы - вот настрой Скорпионов.
Стрельцы. Вечные философы Стрельцы к старости достигнут апогея в своих знаниях и умозаключениях. Легкость Стрельцов расположит к ним любого собеседника. Недостатка в общении у Стрельцов точно не будет.
Козероги. У Козерогов в старости начнется вторая молодость. С каждым годом Козероги будут ценить жизнь и ее прекрасные моменты все сильнее.
По материалам gurni.ru