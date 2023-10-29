Весы, Скорпионы, Стрельцы и Козероги, узнайте, что ждет вас в старости: кармическая участь по гороскопу

Весам, Скорпионам, Стрельцам и Козерогам рассказали, какая старость их ждет. Астрологи уверены, что жизнь на склоне лет зависит и от гороскопа тоже.

Весы. Весам будет важно иметь в старости круг общения, близких людей и любимого человека рядом. Если вдруг так случится, что Весы останутся одни, они приложат максимум усилий, чтобы исправить ситуацию.

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