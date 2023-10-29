Весы, Скорпионы, Стрельцы и Козероги, узнайте, что ждет вас в старости: кармическая участь по гороскопу

Пожилая женщина читает книгу в парке. Фото: Global Look Press

Какой будет старость у представителей разных знаков зодиака.

Весам, Скорпионам, Стрельцам и Козерогам рассказали, какая старость их ждет. Астрологи уверены, что жизнь на склоне лет зависит и от гороскопа тоже.

Весы. Весам будет важно иметь в старости круг общения, близких людей и любимого человека рядом. Если вдруг так случится, что Весы останутся одни, они приложат максимум усилий, чтобы исправить ситуацию.

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Скорпионы. Скорпионы останутся молодыми душой до самых преклонных своих лет. Их будут занимать новые свершения и открытия. Новые победы - вот настрой Скорпионов.

Стрельцы. Вечные философы Стрельцы к старости достигнут апогея в своих знаниях и умозаключениях. Легкость Стрельцов расположит к ним любого собеседника. Недостатка в общении у Стрельцов точно не будет.

Козероги. У Козерогов в старости начнется вторая молодость. С каждым годом Козероги будут ценить жизнь и ее прекрасные моменты все сильнее.

По материалам gurni.ru

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