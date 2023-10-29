Глоба назвала знак, который построит карьеру мечты и встретит любовь: вам помогут

Тельцам Тамара Глоба напророчила счастье в ближайшее время. Этим людям суждено построить гармоничные отношения с противоположным полом совсем скоро.
Это будут действительно отношения мечты, полные любви, спокойствия и приятных впечатлений.
Телец и новая вторая половинка что называется найдут друг друга. Они будут поражены, насколько радостными и добрыми могут быть союзы между людьми.
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Также Вселенная поможет Тельцам построить карьеру. Этих людей заметят и продвинут по службе, осталось ждать недолго. Вслед за новой должностью придут совсем иные деньги.
Источник: rsute.ru.