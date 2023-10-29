Володина предрекла удачу в любви одному знаку зодиака: встретите вторую половинку

Тельцам звезды прогнозируют благоприятный период в плане любовных отношений, поведала астролог Василиса Володина.

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Особенно повезет одиноким представителям знака — им посчастливится встретить свою половинку уже в ближайшее время.

Не стоит игнорировать новые знакомства, внимательно рассматривайте потенциальных партнеров. Вполне вероятно, что кто-то из них и есть ваша судьба.

Астролог посоветовала Тельцам действовать решительно и не бояться брать на себя ответственность в принятии решений. Улучшить жизнь можно только изменяя ее, напомнила Володина.

Источник: rsute.ru.