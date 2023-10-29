Раков, Дев и Скорпионов окутает заботой Вселенная: покажет путь к большим деньгам, подарит счастье

Особенная энергия планет сильно повлияет на жизнь Раков, Дев и Скорпионов в ноябре. Эти люди вдруг ощутят себя под заботой Вселенной и воочию убедятся, что удача создана именно для них.

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Ракам, Девам и Скорпионам рекомендуется в настоящий момент усиленно визуализировать свои мечты. Это могут быть деньги или любовь, карьера или здоровье, - все, что угодно. Главное, чтобы чаяния не портили жизнь другим людям.

Вселенная при страстном желании достичь цели обязательно услышит вас и поспособствует продвижению по дороге радости.

Источник: rsute.ru.