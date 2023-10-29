Раки, Девы, Скорпионы и Козероги восторжествуют над судьбой: полный разворот жизни — дорога к счастью

Ракам, Девам, Скорпионам и Козерогам после лунного затмения, которое произошло 28 октября, будет помогать Вселенная.

Уже сейчас они могли почувствовать нереальный прилив сил и увидеть раскрывшиеся перед ними возможности.

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Эти люди могут смело загадывать самые безумные желания. Не исключено, что многим из них суждено исполниться, ведь вся энергия космоса в настоящий момент направлена в их сторону.

Их мечты видят, их воплощению помогают высшие силы. Важно четко понять, что вы ждете от этой жизни. И она сделает вам бесценный подарок.

Источник: rsute.ru.