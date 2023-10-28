Эти знаки зодиака — на пике успеха: рождены, чтобы стать топ-менеджерами и боссами

Ученые пришли к выводу, что астрологический знак может влиять на карьеру. Благодаря статистическим исследованиям они посчитали, представители каких знаков чаще всего занимают руководящие посты.

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Исследователи проанализировали более трех миллионов резюме. Итак, прирожденными шефами и топ-менеджерами оказались Близнецы, Львы и Овны. Доля присутствия этих знаков среди руководителей — 11,5%, 11,1% и 10,9% соответственно.

Однако боссами огромных корпораций оказались совсем другие знаки. При исключении фирм с годовой выручкой менее 800 миллионов рублей, на вершине списка оказались Водолеи (16%), Стрельцы (15%) и Тельцы (13%).

Исследование также показало, какие профессии предпочитают представители разных знаков Зодиака.

Так, Раки чаще становятся психологами и таргетологами, а Близнецы выбирают профессии фотографов, SMM-специалистов, маркетологов и бухгалтеров. Овны — прирожденные юристы и дизайнеры, а Рыбы предпочитают инженерные специальности. Водолеи отлично показывают себя в менеджменте, а HR и PR по нраву Львам и Тельцам, пишет LIFE.

Ранее стало известно, какие события и развороты судьбы ждут Овнов, Тельцов, Близнецов и Раков в конце октября.