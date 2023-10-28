Овны, Тельцы, Близнецы и Раки, важное сообщение для вас: события и развороты судьбы в конце октября

Тельцам звезды советуют не вступать в бесполезные споры. Участвуйте в творческой деятельности и принимайте помощь близких вам людей.

Проекты Близнецов будут успешны, при условии, что им будут помогать близкие люди. На первом месте - ваши обязанности.

Ракам звезды сулят успехи в литературной, научной, творческой и деловой сферах. Но важно выбрать главное, расставить приоритеты.

По материалам телеграм-канала «Русское радио»