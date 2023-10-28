Овны, Тельцы, Близнецы и Раки, важное сообщение для вас: события и развороты судьбы в конце октября

Какие события и развороты судьбы ждут родившихся под созвездиями Овна, Тельца, Близнецов и Рака в конце октября, рассказала известный астролог Тамара Глоба.
Овнам надлежит заняться своими делами, внешностью и здоровьем. Звезды обещают, что Овны успеют очень многое.
Тельцам звезды советуют не вступать в бесполезные споры. Участвуйте в творческой деятельности и принимайте помощь близких вам людей.
Проекты Близнецов будут успешны, при условии, что им будут помогать близкие люди. На первом месте - ваши обязанности.
Ракам звезды сулят успехи в литературной, научной, творческой и деловой сферах. Но важно выбрать главное, расставить приоритеты.
По материалам телеграм-канала «Русское радио»