Овны, Тельцы, Близнецы и Раки, важное сообщение для вас: события и развороты судьбы в конце октября

Зодиакальный круг. Фото: Global Look Press

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз.

Какие события и развороты судьбы ждут родившихся под созвездиями Овна, Тельца, Близнецов и Рака в конце октября, рассказала известный астролог Тамара Глоба.

Овнам надлежит заняться своими делами, внешностью и здоровьем. Звезды обещают, что Овны успеют очень многое. 

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Тельцам звезды советуют не вступать в бесполезные споры. Участвуйте в творческой деятельности и принимайте помощь близких вам людей.

Проекты Близнецов будут успешны, при условии, что им будут помогать близкие люди. На первом месте - ваши обязанности.

Ракам звезды сулят успехи в литературной, научной, творческой и деловой сферах. Но важно выбрать главное, расставить приоритеты.

По материалам телеграм-канала «Русское радио»

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