Как Тельцы, Скорпионы, Львы и Водолеи ощутят затмение 28 октября: Василиса Володина разъяснила

В последнюю субботу октября, 28 числа, состоится еще одно затмение, на этот раз лунное. С 14 октября, когда прошло солнечное явление, длился так называемый коридор – непростой период обострений многих ситуаций.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Лунное затмение несет людям перемены, сообщила астролог Василиса Володина в Telegram. События дня будут складываться так, что придется искать компромисс между чужим и своим, между стабильностью, комфортом и риском во имя развития. Вероятно, даже придется от чего-то отказаться.

Но особенно сильно, как это и бывает, затмение повлияет на определенный круг знаков зодиака. Володина перечислила их и раскрыла, чего ждать.