«Все обостряется»: Глоба объяснил, как лунное затмение 28 октября повлияет на каждого

Лунное затмение 28 октября состоится в 23:15 МСК и не пройдет бесследно. Оно закрывает коридор, открытый солнечным светилом 14 октября. И в этот день важно проявить максимальную бдительность.

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Явление, которое произойдет с ночным светилом, повлияет на каждого человека, сообщает астролог Богдан Глоба, - на его внутренние процессы и психический настрой. В этот период будут рождаться желания и намерения, которые связаны с ложными целями. Поэтому важно их отслеживать и пресекать.

«Происходящее вполне можно использовать с толком. Самое активное и рвущееся вперед - это, как правило, и есть то, чего стоит избегать», - подчеркивает Глоба-младший у себя в Телеграм.

В этот день и последующие несколько суток - затмение продолжает свое влияние даже после завершения – важно ограничить физические и психологические нагрузки. Ведь это время нестабильности внутренней энергии, и кому-то оно оборачивается подавленностью, а кому-то – необъяснимой бодростью.

Важно также помнить, что данное затмение отражается на отношениях с самыми близкими и родными.

«Текущее затмение влияет на отношения с близкими людьми, любимыми, родственниками. Все, что важно и близко сердцу, обостряется. Тут могут вспомниться старые обиды и появится желание что-то выяснить. Сторонитесь подобных порывов, если дорожите отношениями. А вот если на личном фронте уже давно и бесповоротно назрел кризис, то вполне можно, наконец, поставить точку», - объяснил астролог.

Глоба-младший подчеркнул, что сейчас – время эскалации, и те события, что были заложены в период между двумя затмениями, будут отзываться еще долго.