Какой будет старость Овнов, Близнецов, Тельцов и Раков: кармическая участь на склоне лет по знаку зодиака

На нашу будущую жизнь в старости оказывает влияние множество факторов. Здесь и гены, и здоровье, и нынешний образ жизни.
Между тем, астрологи считают, что немаловажное значение имеет и гороскоп. Кармическая участь на склоне лет зависит и от знака зодиака.
Овны в старости не сдадут своих позиций. Они будут активными до последнего. Лыжи, коньки, прогулки, зарядка. Если по причине болезни Овны не смогут всем этим заниматься, окружающим придется туго.
Тельцы к старости обязательно скопят состояние. Отношение Тельцов к деньгам очень бережное, тратить направо и налево они точно не будут.
Близнецы и в преклонные годы останутся дружелюбными и улыбчивыми людьми. Они всегда смогут найти себе компанию по интересам, с которой будут весело проводить время.
Раки предпочтут проводить старость в окружении детей и внуков. Это будет доставлять им истинную радость.
По материалам gurni.ru