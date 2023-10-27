Какой будет старость Овнов, Близнецов, Тельцов и Раков: кармическая участь на склоне лет по знаку зодиака

Овны в старости не сдадут своих позиций. Они будут активными до последнего. Лыжи, коньки, прогулки, зарядка. Если по причине болезни Овны не смогут всем этим заниматься, окружающим придется туго.

Тельцы к старости обязательно скопят состояние. Отношение Тельцов к деньгам очень бережное, тратить направо и налево они точно не будут.

Близнецы и в преклонные годы останутся дружелюбными и улыбчивыми людьми. Они всегда смогут найти себе компанию по интересам, с которой будут весело проводить время.

Раки предпочтут проводить старость в окружении детей и внуков. Это будет доставлять им истинную радость.

По материалам gurni.ru