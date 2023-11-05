Море страсти! Любовный гороскоп на ноябрь для всех знаков зодиака

Овен

Этот месяц станет отличным временем для общения с людьми, которые отличаются от вашего типичного «типажа», но при этом удивительно совместимы с вами! Когда 10 ноября 2023 года Меркурий, планета общения, войдет в свой огненный знак Стрельца, у вас появится шанс изменить привычный уклад своей личной жизни и начать все заново.

Сезон Скорпиона сблизит вас с нужными людьми, если в последнее время вы испытывали трудности с отношениями. Отказ от мысли о том, что в любви существует определенный график или путь, по которому вы должны следовать, принесет вам огромное освобождение.

Телец

Сезон Скорпиона начнется с полнолунного лунного затмения в вашем знаке 28 октября 2023 года, которое осветит ваш первый дом cамовыражения. Вы почувствуете уверенность в себе и желание общаться с другими людьми, поскольку глубже поймете себя.

Это может показаться несвязанным, но если вы сумеете наладить отношения с собой, то и с другими людьми это окажется сделать очень просто. Вы также заметите, что романтические отношения, которые вы устанавливаете, в период Скорпиона будут казаться вам более насыщенными и соответствующими вашим основным ценностям, чем когда-либо прежде!

Наслаждайтесь этой легкой, беззаботной главой в вашей личной жизни, Телец!

Близнецы

Какой романтичный и причудливый сезон для вас, Близнецы. В период Скорпиона вы начнете замечать, что ваша любовная жизнь выходит на первый план в новом и естественном виде. Вместо того чтобы пытаться построить отношения, почему бы не позволить им завязаться и развиваться стихийно?

Когда 10 ноября 2023 года ваша правящая планета Меркурий, планета общения, войдет в Ваш седьмой дом, вы увидите, что нужные люди сами проявляют к вам внимание, а вам остается только сидеть, расслабиться и принимать ухаживания. Позвольте себе проявить заботу о вас и обратите внимание на то, насколько это приятнее, чем пытаться контролировать процесс поиска настоящей любви.

Рак

Во время сезона Скорпиона ваша личная жизнь изменится к лучшему! Когда 8 ноября 2023 года Венера, планета любви и желаний, войдет в знак Весов и осветит ваш четвертый дом, посвященный дому и семье, вы сможете более спокойно относиться к романтическим отношениям и, в конечном итоге, почувствуете себя уверенно в своем выборе.

Сейчас Вы находитесь на вершине и сезон Скорпиона станет для вас очень насыщенным. Вам больше не нужно беспокоиться, это идеальное время для того, чтобы стать уязвимыми и раскрыться в отношениях с нужным человеком. Если вы еще не одиноки, обратите внимание на связи, которые начались как дружеские, но могут перерасти в нечто большее.

Лев

Пристегните ремни! Когда 28 октября 2023 г. произойдет полнолунное затмение в Тельце, которое осветит ваш десятый дом карьеры и репутации, вы с радостью отметите, как ваши сильные и слабые стороны отражаются на людях, которые вас привлекают. Вместо того чтобы думать, что в вас что-то не так, почему бы не пересмотреть свой подход к знакомствам?

Иногда то, кем мы являемся, сильно отличается от того, как мы себя проявляем, и сезон Скорпиона предлагает вам пересмотреть тактики знакомств, которые больше не соответствуют тому, чего вы хотите, или тому, кого вы ищите. В долгосрочной перспективе вы оцените этот сдвиг в ваших привычках в сфере знакомств.

Дева

Мощное время для вас, чтобы осознать всю свою ценность и значимость. Сейчас вы работаете над своим светлым будущим, или думаете о том, где вы хотите оказаться через пять-десять лет, но если вы будете полностью избегать настоящего момента, то можете упустить возможность с легкостью достичь этого.

Нужный человек, который должен сопровождать вас в этом путешествии, может оказаться прямо у вас под носом. Вместо того чтобы судить о человеке по тому, где он сейчас находится, спросите, не движетесь ли вы к одному и тому же пункту назначения. Если ответ положительный, то это будет мощная связь, в которой вы оба сможете помочь друг другу развиваться и дойти до цели вместе.

Весы

Вы вступаете в новый этап своей личной жизни, чувствуете уверенность и приятное волнение по сравнению с тем, вы испытывали в предыдущие пару месяцев. Если вы убедили себя в том, что любовь вам просто не светит, то сезон Скорпиона станет временем, когда этот страх разрешится благодаря положительному опыту знакомств.

Дайте себе шанс приятно удивиться, особенно 8 ноября 2023 года, когда Венера, ваша правящая планета, планета любви и романтики, войдет в знак Весов и осветит ваш первый дом уверенности и самосознания.

Скорпион

В этом месяце Скорпионам есть что праздновать, кроме дней рождения! Когда 13 ноября 2023 года наступит новолуние в Скорпионе, Вы начнете понимать, что траектория вашей личной жизни могла сложиться не в вашу пользу, но вас окружало почти бесплотное руководство, которое готовило вас к встрече с нужным человеком.

Дайте себе возможность насладиться процессом знакомства в течение следующих нескольких недель и вы можете обнаружить, что в тот момент, когда вы готовы отказаться от него, в вашу жизнь входит любовь.

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Стрелец

После того как 10 ноября 2023 г. Меркурий (планета общения и связи) вошел в ваш знак, кажется, что все взгляды сейчас обращены на вас. Дайте себе возможность быть замеченными и воспринятыми окружающими. Чем более бурными, уверенными и яркими вы будете в этом сезоне, тем лучше!

Вам представится шанс встретить человека, который будет соответствовать вашей энергии и искры полетят еще до наступления Вашего дня рождения. Вы встретите того особенного человека, который так же, как и вы, ценит свободу и честность!

Козерог

Учитывая, что год подходит к концу, может показаться, что вы потеряли всякую надежду на счастливую личную жизнь в 2023 году. Однако с переходом Венеры (планеты любви и желаний) в знак Весов 8 ноября 2023 г. вы обнаружите, что связь с друзьями и выходы в свет возвращают вам надежду.

Многочисленные мероприятия и социальное самовыражение - вот что станет ключом к оживлению личной жизни в этом месяце. Не сдавайтесь! Пора мыслить позитивно и надеть свой любимый наряд для ночного выхода!

Водолей

Благодаря мощному полнолунному лунному затмению, которое произойдет 28 октября 2023 г. в фиксированном знаке Тельца, этот сезон принесет вам неожиданные откровения о вашей личной жизни. Вместо того чтобы с ужасом думать о новых знакомствах, почему бы не изменить свою точку зрения и не открыть свое сердце для наилучшего исхода?

Кажется, что все, чего Вы хотите от отношений, становится реальной возможностью для вас. Не соглашайтесь на меньшее. Если вы обнаружите, что у Вас завязалась череда свиданий с одним и тем же человеком, позвольте себе прочувствовать романтику в полной мере. Для начала важно в полной мере насладиться первыми свиданиями и решить, подходит ли вам этот человек, несколько позже.

Рыбы

В этом месяце у вас появится шанс заново представить себя на сцене знакомств и начать заявлять о себе в самом лучшем смысле этого слова. Когда 4 ноября 2023 г. Сатурн завершит свое ретроградное движение и станет директным в вашем знаке, вы почувствуете, что с вас словно сняли груз, а ваше восприятие жизни станет более романтичным.

Этот транзит окажет значительное влияние на вашу личную жизнь, так как вы начнете понимать, кто вы есть на самом деле. Будьте честны в своих симпатиях и антипатиях, старайтесь найти человека со схожими ценностями и будьте готовы уйти от людей, которые требуют, чтобы вы их спасали или подчинялись им.